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Дмитро Дорошко розповів про ситуацію у чернігівському клубі.

Менеджер Десни Дмитро Дорошко прокоментував ситуацію у чернігівському клубі та його подальших перспективах.

"Сьогодні жодного клубу не існує, окрім Динамо та Шахтаря, які проводять благодійні матчі. Коли розпочалася війна, футбольна команда Десна знаходилася на зборах у Туреччині. Повернувся лише Євген Селін, який активно займається волонтерською діяльністю. Він особисто приїжджав до Чернігова та привозив допомогу для військових.

Усі футболісти на зв'язку один з одним, завжди питають про стан стадіону, постійно допомагають і у фінансовому плані також. Завдяки нашим футболістам ми придбали багато речей для військових.

Клуб відпускає гравців, у яких закінчився контракт, а хто ще дійсний, віддаються в оренду. Якщо знайде хтось варіанти, щоб не сиділи до літа, а продовжували грати. Сподіватимемося, що влітку буде ясність, що буде з футболом в Україні. На сьогоднішній день немає розуміння, що буде з чемпіонатом та з командою.

Знаю, що Олександр Дмитрович Рябоконь у перший день від початку війни повернувся з Туреччини до Києва та вступив у територіальну оборону столиці. Ми постійно з ним на зв'язку, але спілкуємось на нейтральні теми.

Вірю, що всі клуби мають майбутнє. Після перемоги наш чемпіонат відновиться і буде ще сильнішим", — наводить слова Дорошко ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Дорошко розповів, як стадіон імені Юрія Гагаріна пережив рекетні постріли з боку окупантів з країни-терористки під назвою РФ.