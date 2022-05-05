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Голкіпер Ворскли — про тренування у збірній.

Голкіпер національної збірної України Дмитро Різник прокоментував тренувальні збори.

"Готуємося до дуже важливих ігор. Ми розуміємо, що це нам потрібно. Навантаження хороші, ми повинні їх витримувати, щоб бути готовими до поєдинків. Згадуємо всі вправи, скучили за м’ячем, за іграми. Сподіваємося, що буде більше таких ігор.

Коли розпочалася війна, я був удома. Щоб підтримувати форму, ми тренувалися групою на центральному стадіоні в Полтаві.

Сумую за рідними, переживаю. Зараз дуже непростий час для України, але я думаю, що ми все витримаємо, і все буде добре", — наводить слова Різника офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що гравці Динамо приєдналися до збірної України.