Украина

Гравець Дніпра-1 розповів про збори з національною командою.

Півзахисник національної збірної України Олексій Гуцуляк прокоментував тренувальні збори.

"Ми потрошку набираємо форму, звикаємо до поля. Перед цим я тренувався у Львові на штучних полях, тож трошки важко дається перехід, ноги швидше забиваються. Вливаюся в роботу. Усе нове — колектив, тренери.

Я багатьох хлопців знаю, пересікалися чимало разів, граємо в одній лізі. З тим же Миколою Матвієнком грали в Карпатах. Все добре, у колективі проблем немає. Робота з м’ячем для футболіста завжди краща, ніж бігати по колу. Ігрові серії дають лише позитивні емоції.

Усі думки нині там, в Україні. Як тільки прилетіли ракети у Львів, мені одразу зателефонували знайомі. Зникла електрика… Дуже неприємно, адже ти перебуваєш тут, у тебе все добре, тренуєшся, маєш якісь позитивні емоції. А там люди сидять у бомбосховищах. Тяжко дивитися і слухати. Але ми маємо все робити для того, щоб давати позитивні емоції своєму народу", — наводить слова Гуцуляка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що гравці Динамо приєдналися до збірної України.