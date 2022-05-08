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Олексій Гуцуляк, facebook.com/desnafc
08 травня 2022, 10:40
Збірна України продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Як уже зазначалося раніше, півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк пошкодив бічну зв'язку колінного суглоба і йому знадобиться лікування, яке нададуть йому в розташуванні національної команди. Терміни відновлення не вказуються.
У той же час вінгер Шахтаря Михайло Мудрик знаходиться на завершальній стадії відновлення після травми м'язів. На останньому тренуванні він брав участь у розминці та кількох вправах. Незабаром він розпочне повноцінні тренування у загальній групі.
Вінгер Динамо Віктор Циганков також продовжує відновлюватись після травми, яку він отримав у матчах за Динамо. Терміни його повернення не вказуються.
Нагадаємо, 11 травня, команда Олександра Петракова проведе товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаху.