Украина

Останні новини про кадрові проблеми у національній команді.

Збірна України продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Як уже зазначалося раніше, півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк пошкодив бічну зв'язку колінного суглоба і йому знадобиться лікування, яке нададуть йому в розташуванні національної команди. Терміни відновлення не вказуються.

У той же час вінгер Шахтаря Михайло Мудрик знаходиться на завершальній стадії відновлення після травми м'язів. На останньому тренуванні він брав участь у розминці та кількох вправах. Незабаром він розпочне повноцінні тренування у загальній групі.

Вінгер Динамо Віктор Циганков також продовжує відновлюватись після травми, яку він отримав у матчах за Динамо. Терміни його повернення не вказуються.

Нагадаємо, 11 травня, команда Олександра Петракова проведе товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаху.