Збірна України продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

Вже завтра, 11 травня, "синьо-жовті" проведуть перший контрольний матч проти команди німецької Бундесліги – менхенгладбахської Боруссії.

Напередодні матчу відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Олександра Петракова та одного з футболістів національної команди.

Прес-конференція відбудеться сьогодні, 10 травня, о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, 11 травня, команда Олександра Петракова проведе товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаху. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.