Фахівець поспілкується з пресою і розповість про стан справ у національній команді.
Олександр Петраков, УАФ
10 травня 2022, 10:20
Збірна України продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.
Вже завтра, 11 травня, "синьо-жовті" проведуть перший контрольний матч проти команди німецької Бундесліги – менхенгладбахської Боруссії.
Напередодні матчу відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Олександра Петракова та одного з футболістів національної команди.
Прес-конференція відбудеться сьогодні, 10 травня, о 19:30 за київським часом.
Нагадаємо, 11 травня, команда Олександра Петракова проведе товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаху. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.