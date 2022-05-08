ЧМ-2022. Отбор

Національна команда розпочинає підготовку до плей-офф Чемпіонату світу.

Збірна України розпочинає цикл товариських зустрічей в рамках підготовки до півфінального матчу плей-офф за вихід на Чемпіонат світу в Катарі проти Шотландії.

Національну команду очікує матч проти менхенгладхаської Борусії.

В прямому ефірі гру транслюватимуть канал Україна в ефірі телеканалу Індиго TV (тимчасовий транслятор контенту каналу Україна), телеканал Футбол 1, онлайн-сервіс OLL.TV та YouTube-канал УАФ.

Окрім того, на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Нагадаємо, що зустріч відбудеться в середу, 11 травня о 21:45 за київським часом.