Украина

Усі бажаючі отримають квитки.

В рамках товариського матчу у етапі підготовки до гри проти збірної Шотландії в рамках відбору до ЧС-2022, збірна України зіграє проти Боруссії М.

Як повідомляє УАФ, на поєдинок проти представника Бундесліги усі українські біженці можуть отримати безкоштовний квиток.

"Україна продовжує чинити опір російській агресії. Ще один спосіб підтримати кожного українського захисника, які ціною своїх життів забезпечують спокій на континенті – одягнутися у синьо-жовті кольори, прийти на футбол та вболівати за Україну!".

Де дивитись товариський матч Боруссія М — Україна

"Українські вболівальники зможуть відвідати контрольну гру збірної України з Боруссією з Менхенгладбаху безкоштовно", — пишеться на сайті УАФ.

Нагадаємо, що матч Боруссія М — Україна відбудеться 11 травня. Початок гри — о 21:45 за київським часом.