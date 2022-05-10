Украина

Голкіпер "синьо-жовтих" розповів про підготовчу роботу національної команди на зборах.

Воротар Шахтаря та збірної України Анатолій Трубін прокоментував підготовку національної команди до відбірного матчу плей-офф ЧМ-2022 проти Шотландії.

"Дуже радий перебувати у збірній. У нас дуже інтенсивні тренування, цікаві, тож усім задоволений.

Гра на другому поверсі є дуже важливою. Стандартні положення – це 50 відсотків голів, тому дуже важливо відпрацьовувати такі моменти.

Конкуренція на позиції воротаря? Я думаю, що конкуренція зростає, тому що кожен хоче грати і викладається на 100 відсотків. Також ми налагоджуємо стосунки і це лише плюс для всієї команди. Звісно, ​​кожен воротар відрізняється – у кожного своя школа. Тому всі мають свої сильні та слабкі сторони, над якими ми працюємо.

Звичайно, цей збір дуже змінює нас — ми ніколи не були в такому скрутному часі. Дуже важливо, щоб у середині команди був хороший мікроклімат, ми одне ціле, ми одна країна. В нас козацький дух", - сказав Трубін в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, 11 травня, команда Олександра Петракова проведе товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаху. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.