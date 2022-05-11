Украина

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію товариського поєдинку.

Збірна України продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

Сьогодні, 11 травня, підопічні Олександра Петракова проведуть свій перший товариський матч. Суперником "синьо-жовтих" стане команда німецької Бундесліги – менхенгладбахська Боруссія.

Слідкувати за всіма подіями матчу можна буде на Football.ua. Початок о 21:45 за київським часом.

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.