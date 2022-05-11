Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію товариського поєдинку.
УАФ
11 травня 2022, 19:19
Збірна України продовжує підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.
Сьогодні, 11 травня, підопічні Олександра Петракова проведуть свій перший товариський матч. Суперником "синьо-жовтих" стане команда німецької Бундесліги – менхенгладбахська Боруссія.
Слідкувати за всіма подіями матчу можна буде на Football.ua. Початок о 21:45 за київським часом.
Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.