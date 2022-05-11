ЧМ-2022. Отбор

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку матчу, у якому зіграють менхенгладбаська Боруссія М та Україна.

Збірна України проведе перший матч у 2022 році на стадіоні Боруссія Парк, зігравши проти менхенгладбахської Боруссії.

Олександр Петраков у прийдешній грі вирішив зробити ставку на Георгрія Бущана в рамці воріт, тоді як флангами захисту стали Юхим Конопля та Олексадр Караваєв. Ілля Забарний та Микола Матвієнко зіграють в центрі оборони, а Сергій Сидорчук та Тарас Степаненко займуть місце в опорній зоні. Михайло Мудрик та Микола Шапаренко розташуються на флангах атаки, а Віталій Буяльский виступить під єдиним нападником — Артемом Бєсєдіним.

Боруссія М: Зоммер — Фрідріх, Гінтер, Ельведі — Гофманн, Скаллі, Райтц, Геррманн — Носс, Штіндль — Плеа.

Запасні: Зіппель, Коне, Лайнер, Нетц, Бенсебаіні, Мюсель, Нойхаус, Емболо, Беннеттс.



Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Матвієнко, Караваєв — Сидорчук, Степаненко — Мудрик, Буяльський, Шапаренко — Бєсєдін.