ЧМ-2022. Отбор

Підопічні Петракова зустрінуться із представником Бундесліги.

В рамках першого товариського матчу під час підготовки до півфінальної зустрічі плей-офф проти Шотландії збірна України зустрінеться із Боруссією Менхенгладбах.

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Гра відбудеться на стадіоні Боруссія-Парк сьогодні о 21:45 за київським часом.

На Football.ua будет доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Відзначимо, що Трубін та Циганков не зможуть прийняти участь в матчі через ушкодження.