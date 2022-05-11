ЧМ-2022. Отбор
Підопічні Петракова зустрінуться із представником Бундесліги.
уаф
11 травня 2022, 13:38
В рамках першого товариського матчу під час підготовки до півфінальної зустрічі плей-офф проти Шотландії збірна України зустрінеться із Боруссією Менхенгладбах.
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Гра відбудеться на стадіоні Боруссія-Парк сьогодні о 21:45 за київським часом.
На Football.ua будет доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.
Відзначимо, що Трубін та Циганков не зможуть прийняти участь в матчі через ушкодження.