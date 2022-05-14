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Україна зіграє проти Фарерських островів, Північної Македонії, Франції та Вірменії.

Тренерський штаб молодіжної збірної України на чолі з Русланом Ротанем назвав список викликаних гравців на відбіркові матчі Євро-2023. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У найближчих матчах Україна зіграє проти Фарерських островів, Північної Македонії, Франції та Вірменії.

Підготовка молодіжної збірної розпочнеться 17 травня у Стамбулі (Туреччина).

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар), Руслан Нещерет (Динамо), Кирило Фесюн (Колос).

Захисники: Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич, Роман Дідик (обидва — Рух), Дмитро Капінус (Металіст 1925), Максим Таловєров (Славія).

Півзахисники: Георгій Судаков, Артем Бондаренко (обидва — Шахтар), Володимир Бражко (Динамо), Арсеній Батагов (Полісся), Данило Алефіренко, Максим Хлань (обидва — Зоря), Ельдар Кулієв (Минай), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва — Чорноморець), Дмитро Криськів (Металіст 1925), Іван Желізко (Валмієра), Богдан Білошевський (Олександрія).

Нападники: Владислав Ванат (Динамо), Владислав Супряга (Сампдорія), Микола Кухаревич (Левен), Богдан В'юнник (Цюрих).

Нагадаємо, що домашні поєдинки проти Північної Македонії та Франції синьо-жовті проведуть у Стамбулі на арені Есеньюрт Неджмі Кадиоглу, на якій проводить свої ігри місцевий Істанбулспор.

Виїзний поєдинок проти Фарерських островів Україна проведе у Торсгавні на стадіоні Торсволлур, а гра з Вірменією відбудеться на стадіоні Єреванської футбольної академії.

Після шести ігор Україна набрала 13 очок і посідає друге місце у групі Н. Перше місце у Франції — 7 ігор та 19 очок, а позаду "синьо-жовтих" — Сербія — 8 ігор та 11 очок.