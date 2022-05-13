Украина

Сьогодні "жовто-сині" продовжать підготовку до матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Вчора, 12 травня, збірна України повернулася до свого тренувального табору у словенському Брдо. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Наступний день після гри національна команда розпочала, як і всі попередні, зі сніданку. Переночувавши у готелі на території гостинної арени Боруссія Парк, "синьо-жовті" провели ранкове тренування на одному з полів клубу з Менхенгладбаха.

Зважаючи на те, що всі присутні в Німеччині польові гравці, крім Артема Довбика, а також два воротарі взяли участь у поєдинку, тренування було суто відновлювальним. Футболісти отримали комплекс вправ зі стречингу, а Довбик працював окремо за індивідуальною реабілітаційною програмою.

Клубну арену Боруссії збірники залишали зі словами вдячності за підтримку й турботу, якою німецький клуб, без перебільшення, огорнув своїх українських гостей. Прощаючись та бажаючи українцям успіху у Глазго, менхенгладбахці також висловлювали сподівання, що війна завершиться якнайшвидше, а "синьо-жовті" після збору зможуть повернутися до мирного життя.

До готелю у Брдо збірна України повернулася о 18.25 за центральноєвропейським часом.

Сьогодні команда Олесандра Петракова проведе вечірнє тренування, продовжуючи підготовку до матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.