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Сьогодні команда Олександра Петракова вирушить до Італії.

Збірна України продовжує проводити підготовку до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Перед візитом до Італії та Хорватії головний тренер Олександр Петраков провів передігрове заняття, щоб відпрацювати тактику, яка буде застосована у двох контрольних поєдинках проти Емполі та Рієки.

В обід до табору збірної прибули троє виконавців з іноземних чемпіонатів — Олександр Зубков з угорського Ференцварошу, Тарас Качараба із чеської Славії та Данило Сікан із німецької Ганзи. Уся трійка сьогодні ввечері у складі збірної полетить до Італії.

Натомість двоє гравців залишаться у Брдо. Голкіпер Анатолій Трубін вирушить до табору молодіжної збірної України, яка 17 травня збереться в Туреччині. А от пізахисник Сергій Булеца сьогодні оступився й зазнав ушкодження зв’язок гомілкостопу. Він поки що залишиться у Словенії.

Сьогодні о 20.30 за центральноєвропейським часом чартерним рейсом Любляна — Піза у складі української делегації вилетять 24 гравці. Після прибуття до Пізи збірна України подолає ще 90 км автобусом до Флоренції, де оселиться в готелі Hilton Florence Metropole.

Завтра вранці команда проведе тренування на базі Федерації футболу Італії в Коверчано.

Нагадаємо, матч Емполі – Україна відбудеться завтра, 17 травня, на стадіоні Карло Кастелані. Початок – о 21:30 за київським часом.