Украина

Нападник зміг приєднатися до команди раніше за інших легіонерів.

Збірна України продовжує підготовку до поєдинку плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, Роман Яремчук прибув до розташування команди.

Це стало можливим завдяки тому, що Бенфіка провела свій матч чемпіонату ще у п'ятницю. Форвард вже провів перше тренування.

Нагадаємо, що раніше Циганков тренувався у загальній групі, Довбик — окремо, а Гуцуляк залишивши збірну через пошкодження.