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Форвард Бенфіки розповів про своє повернення до розташування збірної України.

Нападник Бенфіки Роман Яремчук прокоментував своє повернення до розташування збірної України, яка продовжує підготовку до відбіркового матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

"Я й раніше говорив, що завжди дуже приємно повертатися до збірної, бачити своїх партнерів. Із хлопцями вийшла тепла зустріч — поцілувалися й обійнялися. У мене дуже позитивні емоції, а найголовніше, що ми всі живі й здорові. Після клубного сезону я не надто виснажений, усе гаразд. Буду готуватися до матчів національної команди, що є великою мотивацією.

Ми тренуємося у воєнний час, у мене багато друзів, які зараз на передовій. Батьки в мене у Львові, зідзвонюємося чи не що півгодини, розпитуємо, як справи. Звісно, через цю ситуацію я дуже переживаю.

Добре, що у збірників вийшло виїхати й проводити поєдинки. Я вважаю за необхідне, щоб збірна України за кордоном показала своє обличчя. Адже до нас буде прикуто увагу наших уболівальників, тому слід показати себе якнайкраще. Нагадати всьому світу, що Росія — агресор. А нам потрібно поїхати до Катару", - наводить слова Яремчука прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго.