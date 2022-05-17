Украина

Підопічні Олександра Петракова проведуть зустріч із представником італійської Серії А.

У рамках другого товариського матчу під час підготовки до півфінальної зустрічі плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії збірна України зустрінеться з італійським Емполі.

Товариський матч із представником італійської Серії А відбудеться сьогодні на стадіоні Карло Кастеллані о 21:30 за київським часом.

У першій контрольній грі "синьо-жовті" здобули перемогу над менхенгладбахською Боруссією (2:1).

Раніше повідомлялося, що Зубков, Качараба та Сікан приєдналися до збірної України.