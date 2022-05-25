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Український вінгер пообіцяв, що команда віддасть усі сили заради виходу на чемпіонат світу 2022 року.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував своє повернення до національної команди для підготовки до відбірного матчу ЧС-2022 проти Шотландії.

"Якщо чесно, я вже не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної, побачитися з хлопцями. Дуже сумував, був із ними весь час на зв’язку. Але одна справа — спілкуватися по телефону, а інша — наживо. Дуже радий побачити хлопців знову, розділити з ними футбольне поле. Починаємо працювати й готуватися.

У мене закінчився контракт, тож ми з Вест Гемом потиснули один одному руки, побажали найкращого. Із цим клубом, уболівальниками, гравцями в мене будуть пов’язані лише найтепліші почуття. Я знайшов там багато друзів. Звичайно, у футбольному плані я не грав стільки, скільки мені хотілося б. Але якщо дивитися глобально, то я познайомився з багатьма цікавими людьми, вивчив їхні традиції. Побачив, як в Англії підтримують Україну. Тому я можу бути тільки вдячним цим людям. Можу сказати, що робив усе, що від мене залежало. Упевнений на сто відсотків, що віддав клубу все, що в мене було. Вест Гем також багато мені дав, показав, що це дійсно великий клуб в Англії. Тому я дуже вдячний уболівальникам, партнерам по команді.

Щодо Шотландії, то з якою б збірною ми не грали, зустріч була б важкою й напруженою. Усі розуміють, що це буде матч за вихід на чемпіонат світу — такі ігри легкими не бувають. Звичайно, будемо готуватися, тренуватися, будемо намагатися перемогти. Знаємо, що буде важко, але ми повинні вийти й віддати всі наші сили.

Кожен гравець уже звик до того, що футбол — це емоції, постійний пресинг із боку вболівальників. Ми до цього звикли. Але, звичайно, через те, що хочеться подарувати людям хоч якусь радість, це додає натхнення, сили. Ти готовий працювати, знаєш, що маєш вийти на поле й віддати всі сили заради себе, наших уболівальників, усіх українців, заради тих воїнів, які захищають нас та наші сім’ї. Звичайно, хлопці бачили звернення наших військових, які просили й просять, щоб ми подарували їм путівку на чемпіонат світу. Я не можу гарантувати, що ми туди поїдемо, але обіцяю, що ми віддамо заради цього всі сили", — наводить слова Ярмоленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго.