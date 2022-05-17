Англия

Вінгер "молотобійців" розповів про ситуацію із контрактом із лондонським клубом.

Півзахисник Вест Гема та збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував своє становище у лондонському клубі, який він залишить по закінченні нинішнього сезону.

"Я підписував контракт на чотири роки з опцією продовження ще на один сезон. Ще рік назад було зрозуміло, що Вест Гем не скористається цією опцією, тому що великий контракт, а я не граю стільки, скільки повинен грати футболіст, який заробляє такі гроші.

Я також незадоволений своїм ігровим часом, хочу грати більше, тому і я не дуже хотів продовження контракту. Для клубу це також, думаю, не дуже вигідна угода. Я давно очікував на це, тому я був готовий. Вест Гем повинен надати мені офіційну відповідь до 21 травня. Офіційного листа, що я можу підписувати контракт з іншим клубом і що вони не будуть користуватися цією опцією.

Процес пошуку клубу триває. Мій агент працює, займається пошуком клубу. Готового рішення поки що нема. Через війну було не до контрактів та продовження футбольної кар’єри в цілому. Є 3-4 клуби, з якими спілкується агент. Не бачу сенсу називати їх, тому що офіційно нічого не підписано. Приймати рішення будемо вже після матчів збірної, щоб не відволікатися. Всі розуміють, наскільки важливі будуть матчі збірної. Підпишу якийсь контракт тільки після зустрічей національної команди", - сказав Ярмоленко у програмі Вацко on air.

Раніше Ярмоленко оцінив можливість повернення до київського Динамо.