Украина

Андрій Павелко впевнений, що наша країна зможе стягнути гроші з окупантів.

Українська асоціація футболу вимагатиме від Росії відшкодувати збитки, завдані внаслідок військових дій у нашій країні.

"Зараз УАФ з усіма суб’єктами українського футболу готує юридичний позов до РФ за збитки, що завдала війна нашому футбольному життю. Я впевнений, що ми відпрацюємо з нашими міжнародними юридичними та аудиторськими партнерами потужну позицію щодо РФ і збитків, які завдала війна українському футболу.

Я впевнений, що запропонована юридична платформа надасть можливість відстоювати в усіх міжнародних судах відшкодування збитків, які завдала нам Росія у війні, яку вона принесла до нашого дому.

Упевнений, що всі суб’єкти нашого українського футболу, об’єднавшись, нададуть усю інформацію, щоб наші юристи могли опрацювати всі ці питання. Позов, який буде подано до ЄСПЛ та інших міжнародних судів, обов’язково будуть переможними, і ми повернемо ті збитки, яких завдала Російська Федерація нашому футболу", - наводить слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, сезон-2021/22 в УПЛ було достроково завершено через війну з Росією.