Украина

Підопічні Руслана Ротаня розгромили аматорську команду.

Молодіжна збірна України продовжує підготовку до відбіркових матчів Євро-2023. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Підопічні Руслана Ротаня провели контрольний матч на зборах із аматорською збірною Стамбула, яка раніше представляла Туреччину у Кубку регіонів УЄФА.

"Синьо-жовті" повністю контролювали перебіг поєдинку та здобули розгромну перемогу з рахунком 7:1.

Також зазначимо, що через травми матч пропускали Олександр Драмбаєв і Артем Бондаренко.

Збірна Стамбула — Україна U-21 1:7

Голи: ?, 86 (з пенальті) — Алефіренко, 6, 44, Кулієв, 34, Супряга, 36, Кухаревич, 47, 79, Вівчаренко, 77.

Україна U-21 (1-й тайм): Трубін, Дідик, Боль, Брагару, Капінус, Білошевський, Михайленко, Хлань, Алефіренко, Кулієв, Супряга.

Україна U-21 (2-й тайм): Нещерет, Таловєров, Батагов, Сич, Вівчаренко, Михайленко, Криськів, Судаков, В'юнник, Ванат, Кухаревич.

Свій перший матч після зборів Україна проведе проти Фарерських островів. Гра відбудеться 1 червня.