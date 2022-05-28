Украина

Андрій Павелко висловив подяку Джанні Інфантіно.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував усунення російських команд та збірних від участі у міжнародних турнірах, подякувавши за це ФІФА та Джанні Інфантіно.

"Хочу подякувати Джанні Інфантіно та ФІФА, що оперативно було прийнято рішення про усунення російського футболу від змагань, клубів та збірних. Це дуже важливо, щоб світ був об'єднаний заради справедливості, яку зараз відстоює Україна.

Також хочу висловити подяку нашому представнику у ФІФА, який приїхав до Києва. Він наш друг і дуже допомагає у всіх справах. Упевнений, що цей візит буде новим кроком до створення спільних проектів та ідей", - наводить слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що УЄФА розводитиме команди з України та Білорусі по різних парах та групах.