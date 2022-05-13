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Андрій Павелко прокоментував підготовку національної збірної.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про підготовку збірної України до матчу відбору плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

"Боруссія М, Емполі, Рієка, а наступний збір буде після того, як гравці отримають декілька днів відпочинку. А також, коли прибудуть всі легіонери, які будуть мати можливість приєднатися до команди. І пройти повним складом підготовку у товариських матчах. Вже є два суперники, які зможуть порадувати наших вболівальників й тренерський штаб, щоб підготувати наших гравців, які знаходяться у різній ігровій формі.

Після другого збору, коли команда відпочине, тренерським штабом буде обраний склад, який відправиться на матч з Шотландією. Дуже важливо, щоб ці матчі не тільки дали змогу нашому тренерському штабу підготувати гравців, але й допомогли нашим воїнам, діткам, країні в гуманітарних питаннях", - наводить слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що збірна України повернулася до тренувального табору у Словенії.