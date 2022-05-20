Украина

Андрій Павелко припустив, що український футбол після війни зазнає низки змін.

Президент УАФ Андрій Павелко натякнув на майбутні зміни в українському футболі, який зможе поновитися після перемоги на війні над Росією.

"Дуже добре, що ніхто з президентів клубів не сказав, що з футболом будемо закінчувати. Так, після війни наш футбол, мабуть, трохи понизиться в класі. Це, на жаль, буде реальністю нашого життя.

Одне з головних питань – щоб наш футбол мав майбутнє. Є добрі новини, є допомога. Потрібен час, щоб ті чи інші організації, ліги, клуби могли допомогти", – сказав Павелко в інтерв'ю YouTube-каналу Трендець.

Нагадаємо, всі клуби УПЛ проголосували за дострокове завершення сезону-2021/22 на фоні повномасштабної військової агресії Росії проти України.