Украина

Підопічні Руслана Ротаня провели двостронню гру і готуються до вильоту на Фарерські острови.

Молодіжна збірна України у Туреччині продовжує підготовку до відбіркових матчів Євро-2023. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Підопічні Руслана Ротаня провели двосторонню гру, яка завершилася без забитих м'ячів. Завдяки цьому матчу тренерський штаб оцінив форму всіх підопічних.

Свій найближчий матч Україна проведе проти Фарерських островів. Гра відбудеться 1 червня.

Після шести ігор Україна посідає друге місце у групі, набравши 13 очок та відстаючи від Франції на шість балів, але у французів на один матч більше. Позаду йде Сербія – 8 ігор та 11 очок.