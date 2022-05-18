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Руслан Ротань прокоментував старт підготовки команди до матчів відбору на Євро-2023.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував процес підготовки національної команди до відбіркових матчів Євро-2023.

"Насамперед я хочу висловити подяку ЗСУ за те, що вони відбивають навалу російських загарбників та надають нам можливість продовжувати свій шлях на молодіжний чемпіонат Європи. Усі ми пишаємося нашими воїнами й будемо брати з них приклад, виходячи на футбольне поле.

Вдячні ми й керівникам УАФ та УЄФА, які в цей складний час подбали про те, щоб молодіжна збірна якомога краще підготувалася до чотирьох вирішальних матчів. Спочатку ми планували зібратися 15 травня в Кишиневі, на базі національної збірної Молдови, але після того, як у сусідній країні теж настали неспокійні часи, наше керівництво перенесло збір до Туреччини. У Стамбулі зібралися 17 травня.

Підготовка триватиме до 30-го числа. Ми висловили побажання зіграти два спаринги, пошук суперників триває. Дуже добре, що багато наших футболістів протягом останнього місяця проводило благодійні матчі у складі Динамо й Шахтаря. Гадаю, що такі кваліфіковані спеціалісти, як Мірча Луческу та Роберто Де Дзербі, належним чином підготували гравців у фізичному плані. Ми були в постійному контакті з представниками цих команд.

Хочу висловити подяку Руху, у складі якого останнім часом тренувалися не лише гравці львівського колективу, яких ми викликали на збір, а й ще низка футболістів, які на наше прохання долучилися до роботи з командою. До речі, після того, як Шахтар припинив свою підготовку в Туреччині, наші кандидати із цього колективу почали тренуватися з Металістом, який перебуває в Антальї.

Таким чином, сподіваємося на те, що футболісти приїхали на збір у належному функціональному стані. У перші дні тренувань ми зможемо оцінити їх рівень. Так, багатьом хлопцям бракує ігрової практики, але ми розуміємо ті обставини, з якими довелося зіткнутися. Будемо шукати вихід із ситуації. Часу має вистачити. Ми зробили ставку на перевірених виконавців, хоча, як завжди, запросили кількох новачків.

Будемо уважно стежити за виступами нашої юнацької збірної U-19, де вже є декілька футболістів, на яких ми звертали увагу. Але головна футбольна мета на початку літа — потрапляння національної збірної України на чемпіонат світу. Наразі там готуються чотири виконавці молодіжного віку, і ми вкотре пишаємося футбольною молоддю нашої країни.

На жаль, через травми ми втратили двох гравців — Володимира Бражка та Олександра Назаренка. У першому тренуванні брав участь 21 футболіст. Ще чотири легіонери приїдуть після закінчення сезону. Ми будемо працювати на базі національної збірної Туреччини, де чудові умови для тренувань", - наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України розпочала підготовку до відбору на Євро-2023.