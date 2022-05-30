Украина

Майбутнє українця Михайла Мудрика залишається невизначеним.

Останні тижні у пресі ходить багато чуток про ймовірний перехід півзахисника Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика до Баєра. Нещодавно німецький журналіст повідомляв, що гравець уже навіть пройшов медогляд для нового клубу.

Проте до оформлення угоди ще далеко. Авторитетне видання Kicker не заперечує, що Михайло пройшов медичне обстеження, але додає, що угода між клубами не досягнута.

Зазначається, що Баєр все ще хоче підписати Мудрика і Шахтар поки що офіційно не відмовив у трансфері.

Сума потенційної угоди оцінюється приблизно 20 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Баєр близький до підписання футболіста, який потенційно може зіграти на позиції Мудрика.