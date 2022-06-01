"Гірники" отримають за бразильського хавбека 14 мільйонів євро.
ДАВІД НЕРЕС, ФОТО ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК
01 червня 2022, 00:17
Півзахисник донецького Шахтаря Давід Нерес незабаром може стати гравцем Бенфіки. Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 25-річного бразильця, за якого "орли" заплатять 14 мільйонів євро.
Також наголошується, що португальському клубу залишилося лише домовитись про зарплату для футболіста.
Зазначимо, що Нерес перебрався до Шахтаря в зимове трансферне вікно за 12 млн євро, проте дебютувати у складі "гірників" він не встиг через військове вторгнення Росії в Україну.
Раніше Даріо Срна підтвердив, що Байєр зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика.