Півзахисник донецького Шахтаря Давід Нерес незабаром може стати гравцем Бенфіки. Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 25-річного бразильця, за якого "орли" заплатять 14 мільйонів євро.

Також наголошується, що португальському клубу залишилося лише домовитись про зарплату для футболіста.

Зазначимо, що Нерес перебрався до Шахтаря в зимове трансферне вікно за 12 млн євро, проте дебютувати у складі "гірників" він не встиг через військове вторгнення Росії в Україну.

Раніше Даріо Срна підтвердив, що Байєр зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика.