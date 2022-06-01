Украина

"Гірники" отримають за бразильського хавбека 14 мільйонів євро.

Півзахисник донецького Шахтаря Давід Нерес незабаром може стати гравцем Бенфіки. Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 25-річного бразильця, за якого "орли" заплатять 14 мільйонів євро.

Також наголошується, що португальському клубу залишилося лише домовитись про зарплату для футболіста.

Зазначимо, що Нерес перебрався до Шахтаря в зимове трансферне вікно за 12 млн євро, проте дебютувати у складі "гірників" він не встиг через військове вторгнення Росії в Україну.

Раніше Даріо Срна підтвердив, що Байєр зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика.