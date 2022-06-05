Харківська команда готується до УПЛ.
ФК Металіст
05 червня 2022, 15:45
Харківський Металіст планує розпочати підготовку до майбутнього сезону в українській Прем'єр-лізі – 14 червня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Крім тренувального процесу, харківський клуб вже зміг домовитися по спарингах з двома командами.
19 червня підопічні Олександра Кучера зіграють проти збірної Ірану U-19, а 25 червня – проти Ботєва з чемпіонату Болгарії.
Інші суперники для товариських матчів будуть оголошені пізніше — зараз з ними ведуться переговори.
Нагадаємо, Металіст фінішував на першому місці у турнірній таблиці Першої ліги, яку було завершено достроково через вторгнення Росії на територію України.