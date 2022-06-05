Украина

Харківська команда готується до УПЛ.

Харківський Металіст планує розпочати підготовку до майбутнього сезону в українській Прем'єр-лізі – 14 червня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Крім тренувального процесу, харківський клуб вже зміг домовитися по спарингах з двома командами.

19 червня підопічні Олександра Кучера зіграють проти збірної Ірану U-19, а 25 червня – проти Ботєва з чемпіонату Болгарії.

Інші суперники для товариських матчів будуть оголошені пізніше — зараз з ними ведуться переговори.

Нагадаємо, Металіст фінішував на першому місці у турнірній таблиці Першої ліги, яку було завершено достроково через вторгнення Росії на територію України.