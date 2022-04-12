Украина: Первая лига

Норвезький клуб не зміг нічого протиставити українському.

На сборах у Туреччині Металіст здолав у товариському матчі аматорську команду з Норвегії Ховдебігда ІЛ — повідомила прес-служба клубу.

Незважаючі на те, що Олександр Кучер дав можливість зіграти всім, хто зараз тренується з командою, проблем з результатом у харків'ян не виникло — 5:0.

В першому таймі на поле віходили також ветерани Андрій П'ятов та Ярослав Ракицкий, які підтримують форму з Металістом.

Металіст — Ховдебігда ІЛ 5:0

Голи: Сарапій, Цвіренко, Горбунов, Кайдалов, Банада.

Металіст (1 тайм): П'ятов — Приходько, Влага, Ракицький, Картушов, Сарапій, Танковський, Підлепенець, Цвіренко, Вернаттус, Фомін.

Металіст (2 тайм): Рибак — Танчик, Мізюк, Порох, Картушов (Дігтяр), Сарапій (Ралюченко), Банада, Підлепенець (Кайдалов), Демченко, Горбунов, Фомін (Чідомере).