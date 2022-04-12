Норвезький клуб не зміг нічого протиставити українському.
Фото ФК Металіст
12 апреля 2022, 13:49
На сборах у Туреччині Металіст здолав у товариському матчі аматорську команду з Норвегії Ховдебігда ІЛ — повідомила прес-служба клубу.
Незважаючі на те, що Олександр Кучер дав можливість зіграти всім, хто зараз тренується з командою, проблем з результатом у харків'ян не виникло — 5:0.
В першому таймі на поле віходили також ветерани Андрій П'ятов та Ярослав Ракицкий, які підтримують форму з Металістом.
Металіст — Ховдебігда ІЛ 5:0
Голи: Сарапій, Цвіренко, Горбунов, Кайдалов, Банада.
Металіст (1 тайм): П'ятов — Приходько, Влага, Ракицький, Картушов, Сарапій, Танковський, Підлепенець, Цвіренко, Вернаттус, Фомін.
Металіст (2 тайм): Рибак — Танчик, Мізюк, Порох, Картушов (Дігтяр), Сарапій (Ралюченко), Банада, Підлепенець (Кайдалов), Демченко, Горбунов, Фомін (Чідомере).