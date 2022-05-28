Украина: Первая лига

Жодних додаткових джерел фінансування у харків'ян ніколи не було і не буде.

Віце-президент Металіста Євген Красніков прокоментував ситуацію у харківському клубі під час воєнних дій в Україні.

"Команда знаходиться в Туреччині, проходить збори, грає товариські матчі та готується до виступів в УПЛ.

З першого дня частина працівників клубу, які не евакуювалися, знаходяться на території клубу – їм надано безпечне місце у разі артобстрілів, проживання, харчування та всі необхідні побутові умови.

Єдиний підрозділ клубу, який зараз не працює – це дитячо-юнацька футбольна академія Металіст. Але це пов'язано з тим, що Харків зазнає артилерійських та ракетних обстрілів.

Щодо висловлювання Ігоря Циганика, то я справді залишився у Харкові та несу повну відповідальність за футбольний клуб Металіст. Спочатку, а саме 24 лютого, нами було прийнято рішення передати мені управління клубом на час бойових дій на території України.

Але не фінансування. Я говорив раніше і повторю зараз. Олександр Ярославський повністю фінансує футбольний клуб Металіст. Жодних додаткових джерел фінансування ніколи не було і немає. Металіст був, є і буде!", - наводить слова Краснікова прес-служба Металіста.

Раніше президент ПФЛ Олександр Каденко повідомив, що Металіст і Кривбас наступного сезону виступатимуть в УПЛ.