ЧМ-2022. Отбор

Нападник збірної України — про перемогу над Шотландією у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

У півфінальному матчі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі національна збірна України здобула у гостях перемогу над Шотландією (3:1) і тепер зустрінеться 5 червня з Уельсом за право зіграти на мундіалі.

Український нападник Артем Довбик, який став автором одного з голів у ворота шотландців, поділився емоціями від цього протистояння.

"Якоїсь миті у мене був флешбек матчу зі Швецією на Євро-2020. Коли я забив гол, то мені навіть складно було святкувати. У мене були різні емоції. Радий, що ми здобули сьогодні перемогу.

Ми зробили лише п'ятдесят відсотків. Найголовніший матч чекає на нас попереду. Налаштовуємося на матч з Уельсом", — сказав Довбик в програмі "Головна команда".

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Шотландія — Україна ви можете на Football.ua.