Италия

Українського форварда переглянуть у дії у складі збірної.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB із посиланням на Tuttosport.

За інформацією джерела, спортивний директор Торіно Давіде Вагнаті відправить свою довірену людину на майбутній поєдинок відбору ЧС-2022 між збірними України та Шотландії, щоб він переглянув 24-річного форварда.

Після перегляду цієї гри керівництво Торіно ухвалить остаточне рішення про можливий трансфер українця.

Цього сезону Добвик провів 18 матчів, у яких забив 14 голів і віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Болонья може розпочати боротьбу з Торіно за Довбика.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться завтра, 1 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.