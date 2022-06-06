Украина

Олександр Кучер розповів про плани харківської команди.

Головний тренер Металіста Олександр Кучер прокоментував підготовку харківської команди до майбутнього сезону.

"По суті ми продовжили працювати в режимі навчально-тренувальних зборів. Це передбачає регулярні тренування та контрольні матчі. Хлопці отримали можливість попрацювати з найдосвідченішими українськими футболістами, такими як Андрій Пятов та Ярослав Ракицький. Крім того, до основної команди приєдналися вихованці академії. Робота не зупинялася ні на день.

В організації проживання команди та тренувального процесу варто віддати належне керівництву клубу — Олександр Ярославський та Євген Красніков створили всі необхідні умови для проживання гравців, тренерського штабу та персоналу. Команда тренувалася на хороших полях, мала можливість проводити якісні спаринги.

14 червня ми збираємось у Туреччині, і розпочинаємо планомірну підготовку до нового сезону. Поки що ми не маємо чіткого розуміння, коли відбудеться перший офіційний матч, але ми готові до будь-якого розвитку подій. Вже заплановано два контрольні поєдинки, ведуться переговори з іншими потенційними суперниками.

Безперечно, всі хочуть грати — це спільна позиція всіх тренерів та футболістів. І справа не лише у нашому бажанні, ми відчуваємо необхідність виходити на футбольне поле, приносити емоції нашим уболівальникам. Усі бачили матчі збірної — для всіх нас це було велике свято, можливість відволіктися. Таке саме завдання має виконувати клубний український футбол. Зрештою, у нас є клуби, які представлятимуть країну в єврокубках — їм важлива постійна ігрова практика в конкурентному чемпіонаті.

Хотів би побажати всім оптимізму та впевненості, що все обов'язково буде добре. Вірю, що дуже скоро ми зберемося на рідному стадіоні та заповнені трибуни знову поженуть Металіст уперед, до нових вершин", — наводить слова Кучера прес-служба Металіста.

Раніше повідомлялося, що Металіст запланував спаринги зі збірною Ірану U-19 та Ботевом.