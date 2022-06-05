Форвард "гірників" може продовжити кар'єру в Італії.
Лассіна Траоре, ФК Шахтар
05 червня 2022, 13:40
Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре може продовжити кар'єру в італійській Серії В. Про це повідомляє CalcioLine.com.
За інформацією джерела, у послугах форварда "гірників" зацікавлена Дженоа, яку раніше очолював українець Андрій Шевченко.
"Грифони" мають намір скористатися ситуацією в Україні та підписати нападаючого збірної Буркіна-Фасо.
Також зазначається, що сума трансферу не повинна перевищити позначку сім мільйонів євро, що підходить керівництву італійського клубу.
Нагадаємо, Траоре перебрався з Аякса до Шахтаря влітку минулого року за 10 млн євро. На його рахунку 14 поєдинків, після чого він зазнав важкої травми і більше на полі не з'являвся.