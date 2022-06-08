Украина

Зірка збірної України U-21 поділилася очікуваннями від гри проти лідера квартету.

Нападник молодіжної збірної України Богдан В'юнник прокоментував перемогу над Північною Македонією, а також поділився своїми очікуваннями перед грою із Францією.

"Гра проти Північної Македонії була однією із найскладніших, оскільки команда грала дуже компактно та заважала нам створювати моменти. Я вдячний Богові, що зміг забити важливий гол, який допоміг розкрити гру та довести її до перемоги.

Зараз, у такий складний час для нашої країни, мотивація просто божевільна. Наша команда згуртована. Всі один одного підтримують, і це переноситься на поле. Присвячуємо нашу минулу перемогу всім українцям, особливо нашим героям, які захищають передову України.

На Францію ми налаштовуємось, як на фінал. У нас ще є шанс вийти із першого місця з групи. Буде дуже складно. Вони мали постійну ігрову практику і перебувають у кращому тонусі, але у нас вища мотивація. У цій грі нам може допомогти самовіддача та велике бажання", - наводить слова В'юнника ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться завтра, 9 червня, о 19:45 за київським часом. Стежити за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.