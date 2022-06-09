U-21

До вашої уваги пряма трансляція матчу плей-офф за участі молодіжної збірної України.

В рамках дев’ятого туру групового етапу кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 збірна України серед юнаків віком до 21 року в Стамбулі зустрінеться із однолітками Франції.

Пропонуємо до вашої уваги пряму відеотрансляцію матчу.

Відзначимо, що Україна відстає від "Les Bleus" на шість очок, а в першому колі програла їм із рахунком 0:5.

Старт матчу Україна — Франція запланований на 19:45 за київським часом.