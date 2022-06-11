Украина

Грецький клуб сумнівається у своїх фінансових можливостях.

Вінгер київського Динамо Вітіньо може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Греції. Про це повідомляє Newspao.gr.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного бразильця зацікавлений Панатінаїкос.

Проте наголошується, що поки що грецький клуб не робив пропозиції Динамо, оскільки сумнівається у своїх фінансових можливостях.

В даний час Вітіньо виступає в оренді за Атлетіко Паранаенсе, куди він перебрався у квітні цього року. На його рахунку дев'ять матчів, у яких він відзначився одним асистом.