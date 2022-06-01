Хіхонський клуб не скористався опцією викупу 23-річного форварда.
Ерік Рамірес, ФК Спортінг
01 червня 2022, 00:56
Нападник київського Динамо Ерік Рамірес повинен буде повернутися до розташування "біло-синіх" після оренди в хіхонському Спортінгу. Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
Керівництво іспанського клубу вирішило не активувати опцію викупу 23-річного венесуельця.
За Спортінг Рамірес провів 12 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.
За підсумками сезону Спортінг набрав 46 очок після 42 матчів та посів 17 місце у турнірній таблиці іспанської Сегунди.