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Завершився груповий раунд кваліфікації молодіжного Євро-2023.

Сьогодні визначилися 12 учасників фінального турніру молодіжного Євро-2023, а також команди, які візьмуть участь у стикових матчах відбіркового етапу, у тому числі збірна України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У фінальній частині турніру візьмуть участь 16 збірних. Румунія та Грузія — господарі турніру, до яких приєднуватиметься ще 14 національних команд за підсумками відбіркового етапу.

Учасники фінального турніру: Румунія, Грузія, Бельгія, Англія, Франція, Німеччина, Португалія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Італія, Швейцарія.

Учасники плей-офф: Україна, Чехія, Ісландія, Ізраїль, Словаччина, Хорватія, Ірландія, Данія.

Жеребкування плей-офф кваліфікації Євро-2023 відбудеться 21 червня у Ньйоні. Початок — о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, Україна набрала 23 очки і посіла друге місце в групі H, поступившись першим рядком Франції, у якої на три бали більше.