Украина

Руслан Ротань поділився своїми думками після гри із Францією.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував нічийний результат проти Франції (3:3) у матчі відбіркового циклу Євро-2023.

"Результатом, звісно, ​​незадоволений. Ви б бачили очі футболістів після гри. Команда віддала всі сили. Ми дуже хотіли перемогти. У тій ситуації, в яку зараз потрапив наш футбол, мої підопічні, вважаю, продемонстрували змістовний футбол і проявили характер.

На зборах ми не перевантажували хлопців, основна увага приділялася спринтам та тактиці, звідси результат цієї роботи.

За всіма статистичними даними Франція — команда номер один в Європі серед молодіжних збірних. Але я радий за своїх підопічних, які у протистоянні з гравцями рівня Ліги чемпіонів діяли на рівних, а іноді й перевершували суперника. У роздягальні я попросив своїх хлопців не опускати планку й надалі.

Після матчу французи висловили підтримку всій Україні, запевнили, що Франція переживає разом із нами та подарували нам футболки своєї збірної.

Зараз головна увага буде приділена відновленню, однозначно, буде ротація. А в тому, що хлопці професіонали й віддадуть усі сили для перемоги, я не сумніваюся. Команда прагне закрити цей відбірний цикл змістовною грою та максимальним результатом. Як я вже сказав, буде ротація, подивимося у справі найближчий резерв", - наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

Нагадаємо, фінальний матч відбіркового етапу Євро-2023 проти Вірменії відбудеться 12 червня.

На Football.ua буде доступний відеоогляд матчу Україна – Франція.