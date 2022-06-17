Украина

Юрій Максимов висловився про закінчення роботи у Ворсклі.

Колишній головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував свою відставку у полтавському клубі.

"Про закінчення контракту написали на сайті Ворскли. Я навіть не питав, яка причина такого рішення. Можливо через результати.

Я недаремно попрацював у Ворсклі. Якийсь слід залишив після себе. У мене були добрі стосунки із футболістами. Були дуже добрі футболісти, добрий колектив. Я думаю, команда грала, подобалась уболівальникам. Не знаю, що було б далі, але команда б грала.

У мене була пропозиція з Азербайджану, але щось не сподобалось. Я розумію, що йде війна і покидати країну... Хотілося б продовжити працювати в Україні, але побачимо.

Віктор Скрипник очолив Ворсклу? Скрипник вдало тренував Зорю. Команда грала у Лізі Європи. Він мені дзвонив, ми розмовляли на цю тему. Я йому говорю: "Вітя, ти тренер. Сам розберешся, як у команді справи". Сказав йому, що хороша тренувальна база, керівництво, футболісти. Все в твоїх руках.

Я не хочу нікого образити. Хочу, щоб у мене було більше друзів та менше ворогів. У душі я стримую себе, але якась незакінченість у голові сидить.

Ворскла – найкращий тренерський досвід? У мене також із донецьким Металургом був успішний відрізок. Мені подобалося працювати у Ворсклі. Не знаю, чому я прийшов до команди, яка посідала останнє місце. Працював із футболістами, які були в команді. Потім ставилися серйозніші завдання. Сталося так, як мало статися", — наводить слова Максимова ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що Ворсклі дістався АІК в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.