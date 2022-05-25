Украина

Наставник Ворскли розраховує на повернення легіонерів.

Головний тренер Воскли Юрій Максимов прокоментував ситуацію в полтавському клубі, а також поділився думками про майбутнє української Прем'єр-ліги.

"Ніхто не розуміє, що буде далі, які кроки треба робити. Усі керівники та функціонери клубів бажають якнайшвидшого закінчення війни, а потім уже можна буде говорити про футбол.

Думаю, що контракти футболістів Ворскли зараз на паузі. Гравці самостійно підтримують форму. Ті, хто живе зараз у Полтаві, роблять це на базі клубу. Із ними працюють місцеві тренери. Деяких гравців ми віддали на три місяці в оренду в закордонні клуби. Вони залишаються нашими футболістами і ми на них розраховуємо. Їхнє повернення залежатиме від ситуації в країні.

Я був у Полтаві та розмовляв із керівництвом клубу. Всі сподіваються на краще. Ми вийшли до єврокубків. Керівництво намагатиметься підтримувати команду, щоб вона підготувалася до виступів у Лізі конференцій. Далі буде видно.

Рішення наступного сезону прийматиметься не одним-двома клубами. Це буде зроблено колегіально. Нам потрібен чемпіонат України, але вдома гратиме тяжко. У такому разі не повернуться легіонери. Думаю, грати потрібно у Польщі чи Туреччині", - наводить слова Максимова ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, сезон-2021/22 в УПЛ було достроково завершено через війну з Росією. Ворскла посіла п'яте місце у турнірній таблиці та вийшла до Ліги конференцій.