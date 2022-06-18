Украина

Рівненська команда посилилася воротарем.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Арсенієм Коркодимом.

Угода між клубом та 19-річним українцем розрахована на три роки.

"Зважаючи на ситуацію в країні та з урахуванням скорого старту нового футбольного сезону, молоді українські футболісти є вкрай цінним активом для будь-якого клубу. Цілком імовірно, що нас очікують певні зміни у воротарській ланці, тому ми поставли собі задачу укріпитись ще одним молодим голкіпером.

Переглядали чимало варіантів, але вирішили зупинитись на кандидатурі Арсенія Коркодима. Це якісний воротар, який має певний досвід у кубкових матчах та у Першій лізі, з хорошими даними, високим зростом.

Головний тренер Юрій Вірт — сам колишній воротар — затвердив кандидатуру Коркодима, а далі уже швидко домовились із самим гравцем. Тож, сподіваємося на його швидкий прогрес у Вересі. Впевнений, клуб допоможе Арсенію вийти на якісно новий рівень", - прокоментував прихід новачка спортивний директор Вереса В'ячеслав Шевчук.

На професійному рівні Коркодим виступав за луцьку Волинь. У минулій кампанії він провів лише один матч у Першій лізі.