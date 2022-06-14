Украина: Первая лига

Київська команда незадоволена рішенням щодо майбутнього сезону в українському футболі.

Директор Оболоні Олександр Різніченко прокоментував рішення УПЛ не проводити стикові матчі плей-офф за підвищення у класі для команд Першої ліги.

"Керівництво УПЛ сказало мені, що у новому сезоні братиме участь 16 клубів. Питання розширення формату не розглядається. Оболонь не брала участі в обговоренні цих моментів. Мені здається, що нас просто принизили.

Ми зверталися до УПЛ із питанням про перехідні матчі. Крім того, клуб розробив два варіанти проведення чемпіонату з 18 команд та подав їх керівництву УПЛ та ПФЛ.

Наступного сезону до УПЛ планують повертатися Десна та Маріуполь. Вони займуть місця 15 та 16 команд у турнірній таблиці за підсумками найближчого чемпіонату. Навіщо тоді грати у ПФЛ, якщо жодна з команд не зможе розраховувати на підвищення у класі?", - наводить слова Різніченка ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що за підсумками достроково завершеного сезону Оболонь посіла третє місце у турнірній таблиці Першої Ліги, яке дає право грати перехідні матчі за право участі в УПЛ.

Також директор столичного клубу розповів про організацію нового сезону у Першій лізі.

"Керівництво ПФЛ досі не дало нам жодної конкретики щодо того, яким буде новий чемпіонат. Якщо Перша ліга буде організована за стандартним зразком, то для багатьох команд виникнуть труднощі щодо логістики.

Нині в Україні високі ціни на пальне. Ціна одного виїзду для команди буде високою. Раніше вона становила від 40 до 50 тисяч гривень. Не знаю, чи зможуть усі команди матеріально потягти такі витрати. Найпростіше було б розбити чемпіонат на зони.

Ми готуємось до старту нового сезону. Клуб має все. Насамперед, інфраструктура. Частково вона постраждала, але ми вже працюємо над тим, щоб її відновити. Зробимо все, щоб підвищитись у класі", — додав Різніченко.

Раніше повідомлялося, що Ахметов виділить 60 млн грн на допомогу українському футболу.