Украина

Українець поділився враженнями від початку підготовки до наступного сезону.

Півзахисник Руху Валерій Федорчук прокоментував старт підготовки львівської команди до нового сезону.

"Останні свої матчі наша команда провела ще взимку на зборах. Відтоді минуло дуже багато часу. Але ми постійно були в тонусі. Зараз нам озвучили приблизну дату початку чемпіонату і тепер ми розпочали підготовку. Всі з великим бажанням повернулись і хочуть працювати.

Так, у нас багато молоді в команді. Всі ми колись були молодими. Звичайно, їм треба допомагати, підказувати. Але все залежить насамперед від них самих. Їм треба себе добре проявити, слухати старших, тренера… У нас перспективна молодь. Легіонерів практично немає, тож ці хлопці мають великий шанс заграти в команді, мають шанс стати сильнішими біля нас, а ми біля них, - наводить слова Федорчука прес-служба Руху.

За підсумками минулого достроково перерваного сезону Рух набрав 18 очок після 17 ігор та посів 11 місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.