Украина

Український фахівець зізнався, чи Чорноморець готовий до старту нового сезону УПЛ.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував ситуацію в одеській команді напередодні старту підготовки до нового сезону.

"Команди як такої зараз немає. Легіонери десь в орендах грають. Добре, що хоч грають. А наші українці десь тренуються, підтримують форму, але про що говорити.

Потрібно мінімум 6-8 тижнів для підготовки, і це всім, крім Динамо та Шахтаря. Потрібен спосіб, щоб команда тренувалася разом.

Щодо фінансової ситуації, то Чорноморець готовий брати участь у чемпіонаті", – сказав Григорчук в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Зазначимо, що вчора, 17 червня, футболісти та тренерський штаб "моряків" уперше за три місяці зібралися на клубній базі та провели тренування.