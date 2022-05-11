Украина

Андрій Засуха виступає за проведення чемпіонату лише на території України.

Президент Колоса Андрій Засуха прокоментував ситуацію у його клубі, а також висловив думку щодо майбутнього чемпіонату України.

"Ми просиділи тут на базі. Під басейном ховалися, коли дуже літало. Заспокоювали бразильців, які казали: "О, летить". Місяць мешкали тут. Потім усі адаптувалися до ситуації, до цієї нелюдської обстановки в Україні. Легіонерам ми допомогли виїхати.

Ми не призупиняли контракти із футболістами, а платимо 30% від заробітної плати. Жодного місяця ми не пропустили. Я їм вдячний, що вони з розумінням поставилися до цього. Вони є частиною процесу, який називається війна та горе в Україні.

Як можна забрати футбол із України? Ми тоді станемо Придністров'ям та почнемо на конях їздити. Ці звірі... Навіть не можу їх звірами назвати, бо звірі мають якісь порядки та інстинкти. Ця нечисть забрала у нас нормальне та мирне життя. Ми зараз хочемо йти у них на поводі – забрати футбол і кудись його відвести? Я не думаю.

Перенести до Туреччини, Польщі? Ні, так неможливо. Ми маємо розвивати військову інфраструктуру, ЗСУ. Потрібно працювати над цим, а паралельно над футболом. Нехай рівень футболу впаде, нехай у нас не буде легіонерів, але ми вирощуватимемо діток, які гратимуть в Україні", - наводить слова Засухи ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що УАФ вирішила достроково завершити сезон УПЛ.