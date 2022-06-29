Украина

Форвард закарпатського клубу запевнив, що за кілька тижнів приведе себе у форму.

Нападник Минаю Євген Селезньов розповів про свою фізичну форму, а також поділився планами на майбутнє.

"Є трохи зайвих кілограмів. Я думаю 3-4, але це для мене не питання. Чотири місяці фактично нічого не робили. Я вже тиждень працюю і скинув чотири кілограми. Це для мене не питання, бо зараз уже пішло по три тренування на день. Я з характером. Якщо є стимул, якщо буде чемпіонат, це для мене не питання. Я тренуватимусь і робитиму все, що можу. Треба ще скинути 2-3 кілограми – максимум. Це не проблема, але я зараз намагаюся перетворити жир на м'язи.

Я розмовляв з Шараном. Він дуже хоче продовжити контракт. Спочатку я думав, чи закінчувати, але я ще не награвся. Я бачу, як молоді гравці тягнуться до мене. Я розумію, що їм треба передати щось. Півроку — і все, що я маю, я залишу їм. Як далі вони гратимуть – це їхнє питання. Але я хочу показати, як треба працювати, як важко не було б на заміні чи в основі. І як треба робити свою справу. Я вважаю, що це зможу. Я покажу своєю працею, що треба робити. Якщо я матиму стимул, якщо є куди прагнути, працювати, щоб отримувати задоволення, то два роки я зможу робити те, що я можу", - сказав Селезньов у програмі Денісов Time. Війна.

Раніше головний тренер Минаю Володимир Шаран заявив, що розраховує на 36-річного нападника, контракт якого підійшов до свого завершення.