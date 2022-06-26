Украина

Кирило Ковальчук повернувся до одеського клубу.

Колишній півзахисник Чорноморця Кирило Ковальчук повернувся до клубу і працюватиме керівником селекційної служби одеситів. Про це повідомляє прес-служба "моряків".

"Селекціонер – це коли фраза "А можна всіх подивитись?" — суто по роботі", — йдеться у заяві клубу.

Ковальчук розвиватиме роботу академії Чорноморця та шукатиме перспективних українських гравців.

36-річний фахівець грав за "моряків" у період з 2011 до 2014 року. Він завершив кар'єру у лютому 2020 року та зайнявся бізнесом.